Das Abitur in der Tasche : Die Absolventen des Wendalinum und seine Preisträger

Das Abitur in der Tasche

St. Wendel Das sind die Abiturienten am St. Wendeler Gynasium-Wendalinum:

Maja Andernach, St. Wendel, Timon Baltes, Berschweiler, Vanessa Becker, Namborn, Leylan Bek, St. Wendel, Lucienne Bill, Niederlinxweiler, Youcef Boucetta, Alsweiler, Charlotte Brunner, Hasborn-Dautweiler, Emely Buchheit, St. Wendel, Michelle Buchta, Oberthal, Lea Caspar, Tholey, Jana Caspari, Bliesen, Laura Dippel, St. Wendel, Mathis Edelmann, Marpingen, Louis Felsing, Namborn, Luca Fischer, Hirzweiler, Vivien Flick, Urweiler, Gianluca Frasca, Sotzweiler, Julian Fries, Mosberg-Richweiler, Merlin Gard, Marpingen, Muneeb Ghulan, St. Wendel, Luca Hahn, Walhausen, Mohammad Hammado, St. Wendel, Klara Heidenreich, Walhausen, Mathis Heinrich, Freisen, Marie Helbig, Hirstein, Leon Hellbrück, Marpingen, Philipp Heß, Marpingen, Niklas Hinsberger, Welschbach, Mathis Jochum, Remmesweiler, Lena Johann, Namborn, Julia Kapitza, Güdesweiler, Esmer Karaca, Theley, Robin Keller, Freisen, Konrad Kockler, St. Wendel, Jonas Kollmann, Namborn, Alida Krampe, Osterbrücken, Jonas Krone, Niederlinxweiler, Denny Lehmann, Niederlinxweiler, Emily Leißmann, Urexweiler, Peter Lermen, Theley, Helen Maldener, Baltersweiler, Josephine Merckel, Bliesen, Alexander Mohr, Steinberg-Deckenhardt, Louisa Morsch, St. Wendel, Oliver Mörsdorf, Namborn, Eduard Müller, Marpingen, Annalena Peter, Furschweiler, Joshua Propson, Theley, Helena Rauber, Güdesweiler, Chiara Recktenwald, Marpingen, Julian Rederlechner, Niederlinxweiler, Pimploy Salzmann, St. Wendel, Sören Sartorius, Bliesen, Felix Schall, St. Wendel, Lena Schneider, St. Wendel, Lilli Schneider, St. Wendel, Paula Schneider, Tholey, Melissa Schnell, Marpingen, Peter Schu, Tholey, Michelle Schumacher, Freisen, Dominic Simon, St. Wendel, Yasmin Six, Oberlinxweiler, Joelle Skaine, Oberlinxweiler, Joshua Sonnhalter, Tholey, Pascal Spaniol, Alsweiler, Leonie Spohn, Theley, Paula Steinmetz, Oberthal, Selina Tong, Leitersweiler, Jiachen Wang, St. Wendel, Emily Weber, Hofeld-Mauschbach.

Preisträger: Deutsch, Lilli Schneider, Preis der literarischen Gesellschaft „Scheffelpreis“ , Englisch, Yasmin Six, Preis des Rotary Clubs St. Wendel Stadt, Französich, Lucienne Bill, Preis des Rotary Clubs St. Wendel Stadt, Latein, Lilli Schneider, Preis der Vereinigung der Freunde der Antike im Saarland, Mathematik, Konrad Kockler, Preis der Mathematiker Vereinigung, Mathematik, Yasmin Six, Preis der Kreissparkasse St. Wendel, Physik, Konrad Kockler, Louis Felsing, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Chemie, Paula Steinmetz, Luca Fischer, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Biologie, Annalena Peter, Preis der Barmer Gmünder Ersatzkasse, Chemie, Luca Fischer, Preis der Firma Fresenius Medical Care, St. Wendel, Physik, Konrad Kockler, Preis der Firma Fresenius medical care, St. Wendel, Biologie, Annalena Peter, Preis der Firma Fresenius medical care, St. Wendel, Geschichte, Yasmin Six, Preis des Adolf-Bender-Zentrums, St. Wendel, Politik, Alida Krampe, Preis des Adolf-Bender-Zentrums, St. Wendel, Erdkunde, Jonas Krone, Preis der Bank-1-Saar, Ehrenamtliches Engagement, Alida Krampe, Preis der Wendelinusstiftung, Schulengagement, Eduard Müller.