Entwurf des Haushalts steht Namborn steigert seine Steuereinnahmen

Das Ergebnis ist negativ. Aber es hat sich gegenüber dem Vorjahres-Ansatz um 277 671 Euro verbessert. Wobei das vergangene Jahr noch nicht vollständig abgerechnet ist. Aber rund 1,26 Millionen Euro wie prognostiziert – so groß wird das Minus 2023 laut Kämmerin Christa Theis nicht ausfallen. Auch 2024, so hoffen Namborns Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD) und seine Kämmerin, werde das Ergebnis am Ende besser sein als die nun kalkulierten 980 760 Euro Miese.