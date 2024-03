Seit wann ist das Problem bekannt? Lüften gegen den Schimmel im Kindergarten

Lediglich sechs Punkte plus Mitteilungen und Anfragen. Mehr listete die Tagesordnung zur jüngsten Sitzung des Namborner Gemeinderats für den öffentlichen Teil nicht auf. Wobei Top eins die Annahme einer Niederschrift war. Nun ist das gemeinhin ein Thema, das in Namborn gerne einmal ausführlich diskutiert wird. Nicht so dieses Mal. Dennoch wurde die Zusammenkunft zu einer der längeren in der aktuellen Sitzungsperiode, die mit den Kommunalwahlen am 9. Juni endet. Nun zu sagen, die Sitzung dauerte fast drei Stunden, weil bereits jetzt Wahlkampf angesagt ist, wäre jedoch ein wenig zu kurz gesprungen – aber auch nicht ganz daneben. Denn sämtliche Probleme in der Gemeinde werden gerade jetzt gänzlich dem Bürgermeister und seiner Verwaltung zugerechnet. Wobei Kommunikation mit und Informationen aus dem Rathaus wohl tatsächlich zu wünschen übrig lassen, wie sich schon vor Beginn der Sitzung zeigte.