Fußball Warum drei Vereine dann doch einer zu viel sind

Es hat schon länger gekriselt, jetzt ist die Trennung offiziell: Am Saisonende löst sich die in der Fußball-Kreisliga A Blies/Nahe spielende SG Namborn/Steinberg-Deckenhardt/Walhausen auf. Die Gründe? Für Bernd Winter, Vorsitzender des SV Namborn, spielt der Spielerschwund auf der Namborner Seite eine Rolle: „Es war zu beobachten, dass in letzter Zeit immer weniger Spieler aus Namborn in der SG gespielt haben.“ Und er ergänzt: „Logischerweise ist es durch unseren Spielerschwund in der SG so, dass auch dementsprechend weniger Zuschauer aus Namborn den Weg auf den Sportplatz am Spieltag finden.“