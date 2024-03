Aktion bei den Hirsteiner Schrebbscher Milchbrötchen wecken Kindheitserinnerungen

Der Brotbackverein Hirstein startete in die Backsaison. Bodo und Jutta Klos bereiteten zusammen mit den Vereinsmitgliedern Brot und – auf besonderen Wunsch des Ortsvorstehers – Milchbrötchen zu. Das Rezept dazu hat Bodo Klos verraten.

Rund um das Holzhäuschen sitzen etwa 20 Personen, die lachen und plaudern. Im Backhaus liegen die Brote bereits zum Abkühlen aus: „Der Holzbackofen wurde um 10 Uhr angefeuert“, berichtet die Vereinsvorsitzende Ute Backes, deren Namen man sich hervorragend merken kann, sagte man doch auch zum Ofen früher Backes. Und weiter: „Mit der Brotzubereitung haben wir um 14 Uhr angefangen. Zunächst wurde der Teig angerührt, dann geknetet, dann wurden die Brote geformt. Im Gärkörbchen beziehungsweise in der Kastenform durften die Brote dann noch 40 Minuten gehen, bevor sie in den Ofen kamen.“