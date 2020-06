Traunstein in Hirstein : In der Corona-Zeit den Weinort gebastelt

In der Corona-Zeit den Weinort gebastelt

Traunstein in Hirstein

In der Zeit der Corona-Pandemie ist die Analge „Traunstein“ in Hirstein mit viel Liebe zum Detail entstanden. Foto: Gisch

Hirstein Die Modellbauer Doris und Otto Gisch aus Hirstein haben in drei Monaten eine neue Anlage gebaut.

Die Eheleute Doris und Otto Gisch aus Hirstein sind seit Jahren begeisterte Modelleisenbahnbauer. Im März sollten sie ihre neue Schweiz-Anlage bei der „Faszination Modellbahn” in Mannheim ausstellen. Dies ist eine der größten Ausstellungen dieser Art in Deutschland. Sie hätten dort zum dritten Mal hintereinander mit einer neuen Anlage teilgenommen. Hätten. Dann kam Coronona. Und die Ausstellung wurde kurzfristig abgesagt.

Aber die Eheleute wollten nicht einfach nur herum sitzen und nichts tun. Also entschieden sie sich, die Zeit der Beschränkungen zu nutzen und produktiv zu sein. Also bauten sie eine Corona-Anlage – Traunstein. Der fiktive Ort zeigt eine Weingegend in Deutschland.