Reisebericht der Vereinsgemeinschaft : Alsweiler tourten durch Hansestädte

Alsweiler Neben Wismar, der Insel Poel und Güstrow stand auch die Stadt Lübeck auf dem Tourprogramm der Vereinsgemeinschaft.

An diese Reisen erinnerte sich die Alsweiler Vereinsgemeinschaft gern zurück. Und so kam es, dass Norbert Brill, Willy Gillen, Manfred Böffel, Wolfgang Lauer und Alfred Neis nun selbst die Planung einer Fahrt im Jahr 2021 in Angriff nahmen. An die Ostsee sollte es gehen. In die Hansestädte Wismar, Bad Doberan, Güstrow, Lübeck und Schwerin. Bald darauf gingen zahlreiche Anmeldungen ein. Ende Juni ging es los.

Am ersten Tag besuchte der Alsweiler Reisetrupp Wismar. Ein Reiseführer zeigte den Saarländern die Sehenswürdigkeiten der Stadt: Rathaus, Marienkirche, Wassertor, oder den alten Hafen. Weiter ging es auf die Insel Poel mit ihrem schönen Strand. In den Folgetagen machten die Abenteuerlustigen noch eine Schifffahrt durchs Salzhaff in Rerick, besichtigten die Bürgerhäuser in Güstrow, spazierten am Ufer der Müritzsees entlang, schlenderten an den Lübecker Wahrzeichen Holstentor und Buddenbrockhaus vorbei und besuchten das Schweriner Schloss. Die ereignisreiche Woche ließen die Alsweiler dann noch gemütlich in Wismar ausklingen, ehe es am 5. Juli zurück ins Saarland ging. „Es war eine sehr schöne Fahrt mit einer sehr homogenen Reisegesellschaft“, ziehen die Veranstalter Bilanz. „Es ist eine wahre Auszeichnung für ein Dorf, dass so etwas noch möglich ist.“