Hinweise auf Toilette Amokdrohung an Gemeinschaftsschule in Marpingen — Polizei schützt heute Schüler

Es muss sicher ein Schock für die Schüler der Gemeinschaftsschule in Marpingen gewesen sein, als sie das am Donnerstagmorgen, 25. April, auf ihrer Schultoilette fanden: Mit Lippenstift habe jemand eine Amokdrohung an die Toilettenwand geschmiert, wie Eltern am Abend berichten. Die Polizei in St. Wendel bestätigt, dass es eine solche Drohung gegeben habe.