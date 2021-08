VfB Berschweiler : Förderverein spendet für Flutopfer

Berschweiler Die stattliche Summe von 5555 Euro hat der Förderverein VfB Berschweiler e.V. gesammelt und den Betrag den Hochwassergeschädigten in dem kleinen Eifelort Schuld im oberen Ahrtal gespendet. Das geht aus einer Presseerklärung des Vereins hervor.

Wie Fuchs weiter ausführt sei aufgrund dieses Ereignisses in Berschweiler um so mehr eine Solidarität und Hilfsbereitschaft gegeben und die Unterstützung der Flutopfer gewissermaßen eine Herzensangelegenheit. „Der Vorstand des Fördervereines hat sich daher spontan zu einer Spendensammelaktion für die Menschen im Ahrtal entschieden, die wir vor wenigen Tagen abgeschlossen haben“, erklärt Fuchs. Insgesamt 4300 Euro seien gespendet worden, der Förderverein stockte diesen Betrag schließlich mit eigenen Mitteln auf 5555 Euro auf. „Wir haben die Summe auf ein eigenes eingerichtetes Spendenkonto der Gemeinde Schuld überwiesen“ teilt der Vorsitzende mit.

Der Förderverein VfB Berschweiler wurde im Januar 2001 gegründet und zählt mittlerweile 63 Mitglieder, die bis auf wenige Ausnahmen alle ortsansässig sind. Der Verein hat mit finanzieller Unterstützung zur Realisierung und Erhaltung des Kunstrasenplatzes in Berschweiler und auch zur Erweiterung des dortigen Sportlerheimes beigetragen. Zu den Hauptaktivitäten des Vereines zählt nach Aussage des Vorsitzenden Peter Fuchs die Unterstützung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Jüngstes Projekt des Fördervereines ist die Umsetzung eines ortsinternen Konzeptes „Migration und Integration“, bei dem Kinder mit Migrationshintergrund gemeinsam mit ihren Eltern mit dem Fussballsport und dem Vereinsleben in Berschweiler in Kontakt gebracht werden sollen. „Im Zuge unseres Werbens um Kinder und Jugendliche für den Fussballsport ist es gelungen, in der ersten Jahreshälfte rund 30 Kinder der Jahrgänge 2014 bis 2019 zu gewinnen. Seit Mitte Juni trainieren die Kids regelmäßig auf dem Sportplatz. Die jungen Kicker stammen überwiegend aus Syrien, Polen, und Rumänen, aber auch Spanien und Irland sind als Heimatland vertreten“, stellt Vorsitzender Fuchs abschließend voller Stolz fest.