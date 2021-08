Fußball-Verbandsliga : Wie Marpingen dank Facebook zu einem neuen Torhüter kam

SG-Trainer Faruk Kremic (Bildmitte) beobachtet die Neuzugänge David Junk (links) und Sebastian Fink beim Aufwärmen. Foto: Frank Faber

Marpingen Fußball-Verbandsligist SG Marpingen-Urexweiler hat auf ungewöhnliche Weise einen neuen Schlussmann verpflichtet. An diesem Sonntag startet die Mannschaft in Blieskastel-Lautzkirchen in die neue Saison.