Arbeitsminister zu Besuch in Urexweiler : Minister Heil und das Titanic-Partyschiff

WZB-Mitarbeiter Pascal (links) legt Arbeitsminister Heil seine Pläne des Titanic-Partyschiffes vor. Foto: Frank Faber

Urexweiler Ins Tätigkeitsfeld von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil fällt auch die Inklusion in der Arbeitswelt. Am Montag hat er die Werkstatt für Behinderte der Lebenshilfe in Urexweiler besucht.