Feuerwehr-Einsätze im Landkreis St. Wendel : Brennender Topf und Frontalzusammenstoß

Brennender Topf löste Feuerwehr-Einsatz in Hasborn-Dautweiler aus. Foto: Dirk Schäfer

Für die Feuerwehren im Landkreis war es ein einsatzreicher Montagmorgen und am Nachmitag ging es weiter.

Der Start in die neue Woche ist für die Feuerwehren im Landkreis St. Wendel arbeitsreich verlaufen. Innerhalb von drei Stunden gingen am Montagmorgen vier Einsatzmeldungen bei den Helfern ein. Diese hatten überwiegend mit Feuer zu tun, einmal rückten die Einsatzkräfte zu einem Unfall aus. Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer gibt einen Überblick der Ereignisse.

Gegen 7 Uhr ging es für die Löschbezirke Alsweiler und Marpingen in die Hofstraße nach Alsweiler. „Dort galt es Glutnester einer Grillstelle vom Vortag abzulöschen, da eine Ausbreitungsgefahr bestand“, schildert Schäfer. Nach einer halben Stunde war alles erledigt, die Feuerwehrleute konnten wieder abrücken.

Auf der L 122 zwischen Freisen und Oberkirchen ist es am Montag zum Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Foto: Dirk Schäfer

Elf Minuten später ging der nächste Alarm ein. Dieses Mal für den Löschbezirk Freisen. Auf der Landstraße 122 zwischen Freisen und Oberkirchen war es zu einem Unfall gekommen. Im so genannten Bermudadreieck stießen zwei Autos frontal zusammen. „Die beiden Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt“, berichtet Schäfer. Für die Feuerwehr galt es, die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen. Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden.

Foto: Dirk Schäfer

Kaum waren die Kollegen in Freisen eingerückt, ging es für den Löschbezirk Oberthal-Gronig in die Scheuerbergerstraße in Oberthal. Dort hatte eine Anwohnerin der Leitstelle in Saarbrücken gegen 9.30 Uhr Rauch gemeldet. Wie sich herausstellte, entstand dieser durch das Verbrennen von Grünschnitt. „Das Ablöschen übernahm der Besitzer selbst. Somit konnte der Einsatz nach wenigen Minuten beendet werden“, so der Kreisbrandinspekteur.

Foto: Dirk Schäfer

Wiederum wenige Minuten später, um 9.37 Uhr, gingen auf der Integrierten Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg Notrufe über einen Küchenbrand in der Brückenstraße in Hasborn-Dautweiler ein. „Die Bewohnerin konnte das bereits stark verrauchte Haus noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen“, schildert Schäfer. Ursprung des Qualms war in diesem Fall ein brennender Topf, der auf dem Herd stand. „Durch das vorbildliche und umsichtige Handeln der Bewohnerin und den Versuch, mit einer Löschdecke den Brand einzudämmen, sowie das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden“, bilanziert Schäfer. Mit einer Wärmebildkamera wurde noch einmal der Brandbereich kontrolliert und anschließend das Gebäude vom Rauch befreit. Die Bewohnerin musste zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren hier die Löschbezirke Hasborn-Dautweiler, Scheuern-Neipel, Überroth, Bergweiler-Sotzweiler, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Nachlöscharbeiten an einer Grillstelle vom Vortrag standen für den Löschbezirk Alsweiler am Montagmorgen an. Foto: Dirk Schäfer