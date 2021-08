Blutspende in Marpingen : Die Blutkonserven sind zu leer

Blutspende in Marpingen

Das DRK in Urexweiler ruft zum Blutspenden auf. Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Urexweiler „Bis zu drei Leben kann man mit einer Blutspende retten“, erläutert der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Urexweiler, Jürgen Przywarra. 94 Prozent der in Deutschland lebenden Bevölkerung hält Blutspenden für wichtig.

„Blut gibt es nicht an der Tankstelle“, erklärt auch Pryzywarra. „Es fällt nicht vom Himmel und kann auch nicht künstlich hergestellt werden. Darum ist Blutspenden so wichtig“, sagt der Vorsitzende.

„Aber auch gerade jetzt in der Pandemie sind Blutspenden wichtiger denn je. „Chronisch Kranke und Krebspatienten sind auch jetzt auf lebensrettende Blutkonserven angewiesen“, bemerkte der DRKler dazu. „Nicht zu vergessen, die lebensrettenden Operationen bei Unfällen und anderen Katastrophen“, so Przywarra. Und weiter: „Durch die Hochwasser-Katastrophe und durch die Urlaubszeit ist der Bestand an Blutkonserven sehr stark rückläufig. Die Krankenhäuser und die Uniklinik Homburg brauchen ganz dringend Nachschub. Bitte kommen Sie Blutspenden“, ruft er die Bevölkerung auf.