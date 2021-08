Berschweiler : Verkehrsunfallflucht in Marpingen-Berschweiler

Foto: dpa/Carsten Rehder

Berschweiler Ein unbekannter ist gegen eine Mauer gefahren und geflohen. Wie die Polizzei-Inspektzion St. Wendel mitteilt, kam es zu dem Vorfall am Samstag gegen 8.15 Uhr in Berschweiler in der Straße Am Rothenberg.

Der Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeugheck gegen eine Maurer eines Anwesens. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte er sich wieder von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug müsste es sich um einen Lkw oder ein größeres Fahrzeug gehandelt haben.