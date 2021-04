Gymnasium Wendalinum : Schülerin Emma Brill wird Vierte beim Rezept-Wettbewerb

St Wendel Anlässlich des „Tags der gesunden Ernährung“ am 7. März schrieb das Saarländische Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz einen Rezept-Wettbewerb aus.

Die teilnehmenden Schüler erhielten eine Einkaufsliste mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Aufgabe war es, aus der vorgegebenen Liste Lebensmittel auszuwählen, um daraus ein leckeres und gesundes Dessert zu erstellen. Emma Brill, Klasse 6d des Gymnasium Wendalinum, kreierte ein Möhrenkuchen-Schicht-Dessert und erreichte damit den vierten Platz. Hobbyköchin Emma erklärte zur erfolgreichen Teilnahme: „Meine Lehrerin Frau Maurer erzählte uns von dem Wettbewerb. Da ich in letzter Zeit gerne mal koche oder backe, schaute ich mir die Zutatenliste an. Schnell war klar, dass ich mindestens eine Gemüsesorte in meinem Dessert verarbeiten will. Meine Oma backt schon lange einen super leckeren Möhrenkuchen. Das Original-Rezept musste ich nur wenig abändern, und schon ging die Zubereitung los.“ Das Dessert habe sie auf einer Schieferplatte angerichtet und die Zutaten, wie die Walnüsse, um das Servierglas verteilt. Ein Foto war schnell gemacht und abgeschickt. „Für mich war es eine schöne Erfahrung, am Wettbewerb teilzunehmen. Umso mehr freut es mich, dass ich als Viertplatzierte noch 100 Euro für die Klassenkasse gewonnen habe. Aber das Beste war, dabei zu sein und selbst kreativ zu werden“, sagt Emma.