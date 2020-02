Bilanz der Feuerwehr zur Sturmnacht : So wütete Sturmtief Sabine im Kreis St. Wendel

Kreis St. Wendel Mit Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde ist Sturmtief Sabine über die Region gebraust. Die Feuerwehr im Kreis St. Wendel rückte über 30 Mal aus - vor allem wegen umgestürzter Bäume. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Sturm „Sabine“ hat den Landkreis St. Wendel mit voller Wucht erwischt. Mit Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde rauschte er über die Region – und zog eine Schneise der Verwüstung hinter sich her. Dennoch ist Brandinspekteur Dirk Schäfer erleichtert: „Als erste Zusammenfassung bleibt zum jetzigen Zeitpunkt festzuhalten, dass der Landkreis St. Wendel bei dem Durchzug der gefährlichen Kaltfront mit einem blauen Auge davongekommen ist.“ Während in den umliegenden Kommunen teilweise Menschen verletzt wurden und die Feuerwehren im Dauereinsatz waren, verzeichneten die Rettungskräfte im St. Wendeler Land lediglich „ein mäßiges Einsatzaufkommen“. Personen hätten in unserer Region zum Glück keinen Schaden davongetragen. „Gegen 6.30 Uhr in der Frühe konnten wir alle Lagezentren in den Kommunen aufgelösen. Sie sind aber weiterhin kurzfristig wieder einsatzbereit“, sagt Schäfer. Da die Sturmböen auch heute und morgen noch anhalten sollen, bittet er die Menschen, weiterhin achtsam zu sein.