Orkan Sabine in Neunkirchen : Sturmtief Sabine verschont den Kreis

Die B 420 zwischen Ottweiler und Steinbach war über mehrere Stunden gesperrt, weil die Beseitigung des umgekippten Baumes in der Dunkelheit zu gefährlich war. Foto: Seifert/Feuerwehr

Kreis Neunkirchen Gut vorbereitet gingen die Feuerwehren im Kreis Neunkirchen in eine stürmische Nacht. Die blieb dann weitaus ruhiger, als befürchtet.

Die gute Nachricht vorab: Das Sturmtief Sabine hat um den Landkreis Neunkirchen einen Bogen gemacht und nur kleinere Schäden verursacht. Da angesichts der Wetterprognose jedoch mit Schlimmerem gerechnet werden musste, waren die Feuerwehren im gesamten Kreis gut vorbereitet und aufgestellt, um im Notfall sofort ausrücken zu können.

„Wir hatten unser Lagezentrum ab 20 Uhr in der Neunkircher Feuerwehrwache eingerichtet. Zudem waren die Gerätehäuser in der Innenstadt, in Münchwies, Wiebelskirchen und Wellesweiler mit jeweils kleiner Truppe besetzt“, sagt Christopher Benkert, Sprecher der Neunkircher Feuerwehr. Ursprünglich war geplant, um 6 Uhr am Montagmorgen Gerätehäuser anderer Löschbezirke zu besetzen, aber das war nicht mehr notwendig. „Der Sturm war weitaus weniger schlimm, als befürchtet. Insgesamt hatten wir etwa ein Dutzend Einsätze, bei denen es sich nur um Bagatellschäden handelte“, so Benkert. Ein umgestürzter Baum auf der Strecke zum Autobahnkreuz Neunkirchen sei der aufwendigste Einsatz gewesen.

Auch in der Gemeinde Eppelborn verlief die Nacht „relativ ruhig“, wie Frank Recktenwald von der dortigen Feuerwehr auf SZ-Anfrage mitteilt. Weder zu Sach- noch zu Personenschäden sei es gekommen, im Einsatz mussten lediglich kleinere Bäume weggeräumt werden, und das vor allem in den frühen Morgenstunden. „In der Nacht mussten wir einmal raus, weil ein Bauzaun auf der Straße lag. Am Morgen hatten wir sieben Einsätze“, so Recktenwald, der schon am Vormittag damit gerechnet hat, dass der ein oder andere geschwächte Baum noch infolge des Sturms umfallen könnten. Wenig später meldete die Gemeinde dann auch, dass die Zufahrt nach Macherbach auf Höhe der Weihereckstraße 26 in Bubach-Calmesweiler wegen Baumbruchs voll gesperrt sei. „Sobald der Sturm nachgelassen hat, wird in dem Gefahrenbereich die Fahrbahn geräumt und die verbliebenen Bäume werden auf Sicherheit überprüft und gegebenenfalls beseitigt. Vorher kann die Straße nicht wieder frei gegeben werden, auch nicht für Fußgänger“, hieß es weiter.

Für eine längere Sperrung sorgte auch in Ottweiler ein Baum, der auf die B 420 zwischen Ottweiler und Steinbach gefallen war. „Weil die Räumungsarbeiten in der Dunkelheit zu gefährlich waren, musste die Straße ab etwa 22 Uhr bis zum Vormittag gesperrt werden“, teilt Stefan Weißmann von der Ottweiler Feuerwehr mit. Insgesamt musste die Feuerwehr dort elf Mal ausrücken, bis auf ein abgedecktes Terrassendach waren immer umgefallene Bäume der Grund.

Von „Kleinigkeiten“ spricht auch Stefan Schabbach von der Schiffweiler Feuerwehr im Zusammenhang mit den elf Einsätzen wegen des Sturms Sabine. „Der dickste Ast, den wir wegräumen mussten, war etwa armdick“, so Schabbach.