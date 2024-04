Am 27. April kommen die Foodtrucks Gemeinde Marpingen lädt zum Street-Food-Festival ein

Urexweiler · Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es am Samstag, 27. April, eine Neuauflage des Street-Food-Festival der Gemeinde Marpingen. Wie eine Sprecherin der Verwaltung berichtet, werden an diesem Tag von 12 bis etwa 19 Uhr verschiedene Foodtrucks aus der Umgebung ihre Köstlichkeiten auf dem Gelände „Im Brühl“ in Urexweiler anbieten.

17.04.2024 , 16:41 Uhr

Süßes Streetfood wie Pancakes, Waffeln oder Crepes gab es am Foodtruck von Ferdinand Hirschs „A & A Food“. Dieser war bei der Premiere 2023 dabei. Foto: Stefan Hell