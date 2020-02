Zehn Jahre Musical Project : Ehemalige verstärken die Musical-Truppe

Auch Ausschnitte aus „Das Wunder von Bern“ verspricht David Steines für die Jubiläumsshow. Foto: Christian Adams

Primstal Musical-Project feiert zehnten Geburtstag mit einer Jubiläumsshow in Primstal. „Tabaluga“ als Vorgeschmack.

Er war Quasimodo, Kronprinz Rudolf, Moses, Rocky oder auch der Tod höchstpersönlich. In zehn Jahren seit der Gründung seines Musical-Projects hat er in vielen Rollen begeistert. Im SZ-Redaktionsgespräch in St. Wendel blickt David Steines gemeinsam mit Kimberly Schummer-Kraß, beide aus Sitzerath und beide Mitglieder der ersten Stunde, auf das vergangene Jahrzehnt zurück. Und Steines gesteht: „Hätte mir bei der Gründung jemand gesagt, dass es uns heute immer noch gibt, ich hätte es nicht geglaubt.“

Gemeinsam mit seinem Team bereitet der ausgebildete Musical-Darsteller seit Anfang des Jahres die zweistündige Jubiläumsgala vor. Diese geht am Samstag, 28. März, 20 Uhr, und am Sonntag, 29. März, 18 Uhr, in der Primstaler Mehrzweckhalle über die Bühne. Dabei werden nicht nur die „absoluten Highlights aus den Shows“, wie es der 31-Jährige ausdrückt, geboten – aus „Elisabeth“, „Das Wunder von Bern“, „Les Miserables“ oder „Sister Act“. Steines kündigt auch eine Besonderheit an: Er hat alle Ehemaligen, die jemals beim Musical-Project dabei waren, eingeladen, bei der Show in Primstal mitzumachen. Und „die, die es irgendwie möglich machen konnten, werden kommen“, freut sich Steines. 26 Leute werden Ende März auf der Bühne stehen; 16 junge Sänger bilden derzeit das Musical-Project.

Das Interesse war von Anfang an da. Schon damals im Gymnasium Hermeskeil, wo der Grundstein gelegt wurde. Damals durften, so erinnert sich Steines, erstmals die Schüler selbst Angebote während einer Projekt-Woche machen. Er entschied sich für ein Musical-Projekt. Die Nachfrage war riesig. „Wir hätten die Gruppe drei- oder viermal vollbekommen“, so Steines. Nur mit Klavierbeteiligung, studierten damals schon die Jungs und Mädels Musicalhits ein. Und es kam an. So gut, dass Jahre später – Steines hatte mittlerweile an der Musical-Schule in Hamburg studiert – aus der ehemaligen Projektgruppe der Vorschlag kam, so etwas doch wieder auf die Beine zu stellen. Steines benötigte etwas Bedenkzeit. Doch dann fiel seine Antwort positiv an. Ein paar Sänger aus der Region waren schnell zusammen, und dank Kontakte in der Verwandtschaft stand auch der Veranstaltungsort bald fest: Die erste Show des Musical-Projects ging in Reinsfeld über die Bühne. „Wir hatten kaum Technik, die Mikros haben wir selber verklemmt und immer weitergegeben“, erinnert sich Steines. Und fügt hinzu: „Eigentlich war es chaotisch“. Schon damals dabei war Kimberly Schummer-Kraß. Damals 17 Jahre alt, sagt sie heute: „Wir sind quasi mit dem Musical-Project aufgewachsen.“ Wie auch heute noch immer wieder gerne, sang sie damals aus „Elisabeth“ das Lied „Ich gehör nur mir“. Zwar hatte die 27-Jährige damals schon ein paar Jahre Gesangsunterricht gehabt, aber aus heutiger Sicht sei ihr Auftritt ausbaufähig gewesen, erzählt sie: „Man entwickelt sich weiter, vor zehn Jahren war ich lange noch nicht so selbstbewusst und doch sehr aufgeregt, vor so vielen Leuten zu singen.“ 350 waren es auf Anhieb. „Das war der Wahnsinn. Dafür, dass uns keiner kannte“, so Steines. Und trotz der spärlichen Bedingungen: Dem Publikum gefiel es.

Es kamen weitere Anfragen, auch erste aus der Heimatgemeinde. Und so war denn auch das nächste Konzert in Nonnweiler. „Wir wussten, dass wir etwas an der Technik verändern mussten“, war Steines sofort klar. Und ab diesem Zeitpunkt war auch Techniker Mirko Trappmann mit von der Partie. Ton und Licht wurden also besser, und auch die Kostüme steigerten sich von Show zu Show. Mittlerweile hat jeder Künstler einen eigenen Fundus angehäuft. Und auch Steines sagt: „Bei uns zu Hause steht der ganze Heizungskeller voll.“

Die Shows wurden mehr und größer. Vor knapp 900 Zuschauern traten sie unter anderem in der Europa-Halle in Trier auf. „Das war schon ein besonderes Erlebnis“, sagt sowohl Steines als auch Schummer-Kraß. Genau wie die Auftritte am Bodensee. Dort hatte ein Virus die halbe Mannschaft lahmgelegt. „Aber wir haben es trotzdem durchgezogen – und das Publikum hat kaum was gemerkt“, sagt Steines. Ebenfalls hebt Steines die Weihnachtsshows heraus, egal ob Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte oder die „10 Gebote“, die im jahr 2018 Premiere feierten. Im gleichen Jahr ging ein weiterer „Hammer“, so Steines, über die Bühne: die Show gemeinsam mit dem großen Orchester des Musikvereins Braunshausen.

Nun also wird zweimal pro Woche geprobt für die großen Abende Ende März. Die Nachfrage sei enorm. „Daher haben wir uns für zwei Abende entschieden.“ Dann geht es nahtlos weiter. Denn das Musical-Project hat Großes vor. Im November wollen die Sänger erstmals „Tabaluga – Es lebe die Freundschaft“ präsentieren. Einen Vorgeschmack darauf wird es schon beim Jubiläumskonzert geben, verspricht Steines. Und noch etwas: „Wir machen noch lange weiter, denn ein paar Ideen haben wir noch.“

Tickets gibt es im Vorverkauf Preis von 23 Euro im Rathaus der Gemeinde Nonnweiler, Karo’s Lädchen in Otzenhausen, im Kaufhaus Becker in Primstal, der Praxis Dr.Steines in Türkismühle sowie an allen Vorverkaufsstellen sowie an derAbendkasse (Preis 25 Euro).

David Steines, der Gründer des Musical-Projects, als „Glöckner von Notre Dame“. Foto: Christian Adams