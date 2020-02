Kostenpflichtiger Inhalt: Umgestürzte Bäume, gesperrte Straßen : Sturm hält Feuerwehren und Polizei in Atem

Nachdem sich in der Nacht von Sonntag auf Montag am Dach des Kulturzentrums Saalbau Teile gelöst hatten, musste der Bereich für den Verkehr gesperrt werden. Foto: Thorsten Wolf

Homburg/Bexbach/Kirkel Es war eine unruhige Nacht in Homburg, Bexbach und Kirkel. Doch die Schäden, die Sturm Sabine hinterließ, hielten sich noch in Grenzen. Viele Bäume kippten um, Straßen waren gesperrt, Reisende mussten aus einer Regionalbahn evakuiert werden. Verletzt wurde jedoch niemand.

Das Martinshorn war auch am späteren Montagvormittag immer wieder zu hören. „Wir sind noch ständig draußen“, hieß es von der Polizei in Homburg. In der Hauptsache, um die Feuerwehren zu unterstützen, die weiter damit beschäftigt waren, umgestürzte Bäume zu beseitigen oder solche zu fällen, die umzukippen drohten.

Die gute Nachricht der Nacht von den Einsatzkräften: Es wurde niemand verletzt, es gab keine größeren Schäden an Gebäuden und es kam nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Doch der Sturm Sabine hat in Homburg, Bexbach und Kirkel deutliche Spuren hinterlassen. Immer wieder hatten Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen zu kämpfen, etwa durch gesperrte Straßen, und es gab gefährliche Situationen. Gegen 20.50 Uhr fiel, so berichtet die Polizei, ein Baum auf die Fahrbahn der A 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken, etwa 600 Meter von der Ausfahrt Einöd entfernt. Der Stamm stürzte auf die Schutzplanke und deformierte diese. Zwei Autofahrer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierten mit Teilen des Baums. Auch hier blieb es bei Sachschaden. Allerdings musste die A 8 Richtung Zweibrücken komplett gesperrt werden, bis der Baum beseitigt werden konnte.

Durch umgestürzte Bäume mussten in der Region einige Straßen gesperrt werden, so wie hier zwischen Limbach und Kirkel-Neuhäusel. Foto: Thorsten Wolf

Am Montagmorgen liefen die Reparaturarbeiten am Dach des Saalbaus. Das lose Blech an der Dachkante wurde demoniert. Foto: Thorsten Wolf

Im Stadtgebiet von Homburg waren die Auswirkungen zwar auch deutlich zu spüren, doch man sei hier noch einigermaßen glimpflich davongekommen, so das Fazit des Pressesprechers der Homburger Wehr, Marcel Schmitt, am Montagmorgen. Gegen 20 Uhr sei es losgegangen. Zu insgesamt 60 Einsätzen wurde die Wehr bis noch zum späteren Morgen gerufen, zu den Hauptzeiten zwischen 21 und 2 Uhr sei man mit rund 100 Mann aus allen Stadtteilen draußen gewesen. Besonders viel zu tun gab es am späten Abend, bis der Sturm gegen 1 Uhr langsam abgeflacht sei. „Auch wenn die Vorhersage zwischen Mitternacht und 4 Uhr den Höhepunkt des Sturms prognostizierte“, sei Homburg mehr oder weniger verschont geblieben. Die Feuerwehr hatte es mit „klassischen Sturmschäden“ zu tun: umgestürzte Bäume, herumfliegende Gegenstände, lose Gebäudeteile wie Dachziegel. Am Homburger Saalbau löste sich zudem ein Blech an der Dachkante, der Straßenabschnitt wurde abgesperrt, um niemanden zu gefährden. Am Morgen habe dann eine Fachfirma das lose Blech demontiert, teilte Homburgs Pressesprecher Jürgen Kruthoff mit. Die umliegenden Bleche seien festgenietet worden. Es habe keine Gefahr mehr bestanden. Kurz nach 10 Uhr sei die Straße an dieser Stelle wieder offen gewesen. Die Firma werde zu einem späteren Zeitpunkt das jetzt fehlende Blech ersetzen. Und noch weitere Straßen mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden, manche kürzer, manche länger. Betroffen war, so Schmitt, etwa die L 222 zwischen Beeden und Wörschweiler.

Sturmtief Sabine sorgte in Homburg beim Saalbau für Sperrungen, die dann auch wiederum auf der Straße lagen. Foto: Eric Kolling

In einem Homburger Industriebetrieb kam es außerdem zu einem Fehlalarm, als der starke Wind eine Brandmeldeanlage auslöste.

Lesen Sie auch Orkan Sabine : Einsatzstab formierte sich wegen Orkan

Am Morgen seien immer noch Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, für viele bedeutete dies eine schlaflose Nacht. Allerdings gab es eine kurze Verschnaufpause. „In der Nacht gegen kurz vor 4 Uhr wurde es ruhiger, wodurch die Bereitschaft der Feuerwehr reduziert werden konnte. Einige Kräfte wurden abgelöst oder konnten sich etwas ausruhen“, so Marcel Schmitt weiter. Dann sei es morgens zwischen 6.30 und 9 Uhr, als der Berufsverkehr verstärkt einsetzte, wieder zu Einsätzen gekommen. Insgesamt sei die Wehr nur „zu ernsten Sachen“ gerufen worden - man hatte im Vorfeld ein Bürgertelefon eingerichtet. Allerdings gab es auch am Morgen einen Anrufer, der sich tatsächlich darüber beschwert habe, dass die Feuerwehr Sägespäne nicht richtig entfernt habe, nachdem sie einen umgestürzten Baum beseitigt hatte.

Für die Kirkeler Feuerwehren wurde es ab 20.15 Uhr ernst. Insgesamt sieben Einsätze hatten die drei Löschbezirke zu bewältigen. Gegen 23 Uhr mussten elf Fahrgäste aus einer Regionalbahn evakuiert werden, die zwischen Limbach und Homburg in Höhe Zollbahnhof auf der Strecke liegen geblieben war, da ein umgestürzter Baum die Stromversorgung unterbrochen hatte. Man habe die Reisenden aus dem Zug begleitet und an den Homburger Hauptbahnhof gefahren, informiert Kirkels Wehrführer Gunther Klein. Von hier ging es für sie dann wohl per Taxi weiter. Die Bahn hatte Fern- und Regionalverkehr eingestellt.

Ansonsten hatte es die Feuerwehr Kirkel mit etlichen umgestürzten Bäumen zu tun, zum Beispiel auf der Straße zwischen Limbach und Kirkel-Neuhäusel. Diese blieb dann auch noch weiter gesperrt, als die Hindernisse beseitigt worden waren. Dies sei eine Entscheidung der Straßenmeisterei gewesen – aus Sicherheitsgründen.