Konzert in St. Wendel Elmar Federkeil und Freunde bieten Soul und R’n’B in St. Wendel

St Wendel · Bandleader Elmar Federkeil präsentiert am kommenden Dienstag, 30. April, zum ersten Mal in St. Wendel die „Soul on Stage Night“. Er setzt auf höchste Qualität, denn „unsere Fanbase ist verwöhnt und kritisch, die wollen halt nur von den Besten entertaint werden“, sagt der 57 Jahre alte Berufsmusiker.

25.04.2024 , 16:03 Uhr

Elmar Federkeil tritt in der Stage Eventlounge auf. Foto: Federkeil