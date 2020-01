Orchideen : Orchideengärtner spricht wieder in Saarlouis

Saarlouis Orchideengärtner Rainer Janke kommt erneut nach Saarlouis mit seinem schon bekannten großen Vortrag über die Orchideenpflege mit Verkauf von Orchideen und Zubehör. Dazu laden die Orchideenfreunde Saarland ein: am Samstag 18. Januar, 15.30 Uhr, in der Rodener Kulturhalle, Saarlouis Roden, Hochstraße 41. Während man heute fast in allen Geschäften Orchideen kaufen kann, bekommt man selten kompetente Beratung zur Pflege der Exoten, und so landen leider viele Pflanzen auf dem Müll, erläutert der Verein.

