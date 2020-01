Zum Tod von Ben Muthofer : Schöpfer der Stele ist gestorben

Saarlouis Der Schöpfer der Licht- und Stahlstele vor dem Bahnhof Saarlouis, Ben Muthofer, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Muthofers Arbeiten sind auch sonst im Saarland vertreten, darunter in den Kunsthöfen des Ravelin I (Institut für aktuelle Kunst) in Saarlouis, in Saarbrücken und Homburg.

