Rhetorisches Feuerwerk : Kult-Ensemble Die Redner mit PlusUltra in Saarlouis

Die Redner führen ihr neues Stück PlusUltra in der Alten Feuerwache in Saarbrücken auf. Foto: Oliver Dietze

Saarlouis Künstler inszenieren berühmte politische Reden mit Musik und Videos. PlusUltra verarbeitet Steve Jobs und Columbus.

Die Redner kommen mit ihrem neuen Stück nach Saarlouis. Am Mittwoch, 22. Januar, um 10 Uhr präsentieren Die Redner ihr neues Projekt PlusUltra im Theater am Ring in Saarlouis. Das Angebot richtet sich vornehmlich an Schulen, ab Klassenstufe zehn. Der Eintritt ist frei.