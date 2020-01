Saarlouis Seit Dienstagvormittag ist das technisch-gewerblich-sozialpflegerische Berufsbildungszentrum (TGSBBZ) Saarlouis offline. Eine Cyber-Attacke hat dafür gesorgt, dass alle Daten in den Netzwerken der Schule verschlüsselt sind.

Von Erpressung ist im aktuellen Fall auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Landkreisverwaltung ausdrücklich nicht die Rede. Marc Weisgerber ist Leiter des Hauptamts und in dieser Funktion zuständig für die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) der Verwaltung zuständig. Er beschreibt die Folgen des Angriffs zunächst mal mit zwei Worten: „alles verschlüsselt“. Alles bedeutet alle Daten des Schülernetzwerks, im Prinzip das, was mit pädagogischer Arbeit und Unterricht zu tun hat, und alle Daten des Schulverwaltungs-Netzwerks, einschließlich der Daten von Lehrern und Sekretariat.

Der Zeitpunkt ist besonders ungünstig, weil am 30. Januar Tag der Zeugnisausgabe ist. Es muss also mit Hochdruck daran gearbeitet werden, die Netzwerke wieder herzustellen.

Polizeiliche Ermittlungen zu diesem computerkriminellen Akt laufen. Nach Angaben der Polizei in Saarlouis wurde der Server des TGSBBZ sichergestellt. Die Auswertung ist im Gang, eine Fachdienststelle in Saarbrücken wird den Fall übernehmen. Ziel ist es, den Weg des Eindringlings zurückzuverfolgen. Wie lang das dauert, und wie groß die Erfolgsaussichten sind – reine Spekulation.

Weisgerber kann und will nicht spekulieren. Klar ist, dass Trojaner fast immer über das Internet eingeschleust werden. Wenn es einfach wäre, sie zu erkennen, wäre das Sicherheitsproblem nicht so groß, wie es inzwischen überall geworden ist. „Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht“, sagt Weisgerber. Es prallen immer Sicherheitsansprüche und Arbeitsrealität aufeinander. Leicht zu erkennen am häufig genannten Tipp, bei E-Mail-Anhängen im besten Fall den Absender zu fragen, ob der wirklich von ihm stammt: Kaum umzusetzen in der täglichen Arbeit. „Im Grunde müssten wir die Sicherheitsanforderungen so hochfahren, dass ein Arbeiten gar nicht mehr möglich wäre“, sagt Weisgerber.