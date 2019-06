Neuer Treff : Pro Dillingen eröffnet demnächst „Freiraum“ für neue Ideen

Dillingen Der noch recht junge Verein Pro Dillingen plant einen neuen Treff in der Innenstadt.

„Freiraum“, das klingt nach Toleranz, Freiheit, Offenheit. Offen, insbesondere für Menschen und Ideen aller Art, das soll der neue Treffpunkt in Dillingen sein, so stellt es sich Joachim Johannes, Vorsitzender des Vereins Pro Dillingen, vor. Der im Oktober 2018 mit 15 Mitstreitern gegründete Verein, der auch als ganz neue Gruppierung zu den Kommunalwahlen in Dillingen antreten wollte, aber an mangelnden Unterschriften scheiterte, will nun am Hoyerswerda-Platz in der Innenstadt einen Raum eröffnen: Foodsharing, Nachhaltigkeit, Mehrgenerationendenken, Projektarbeit sollen Themen sein, die dort eine Rolle spielen, erklärt Johannes. Vieles wurde dabei gedanklich durchgespielt und wieder verworfen, ein starres Konzept gibt es nicht und soll es auch nicht geben, aber eine Grundrichtung.