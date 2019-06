Warnung : Kokerei muss das Gas abfackeln

Dillingen Bei der Zentralkokerei Saar (ZKS) in Dillingen wird am Sonntag, 9. Juni ab sechs Uhr morgens, für etwa 24 Stunden, am Gasleitungsnetz gearbeitet. Es werden notwendige Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, teilt die ZKS, gemeinsame Tochtergesellschaft der AG der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, mit.

Da während der Arbeiten kein Gas gefördert werden kann, muss das erzeugte Koksgas in dieser Zeit unmittelbar an den Koksöfen über die dafür vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen (Fackeln) abgeführt werden. Dieser Vorgang wird mit weithin sichtbarem Feuerschein und damit verbundenen Geräuschen zu sehen und zu hören sein.