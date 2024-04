Männerchor Diefflen 1874 feiert Jubiläum „Freundschaft wird bei uns großgeschrieben“

Der Termin ist fest im Kalender von Michael Keipinger verankert. Jeden Montagabend um 19 Uhr trifft sich der Wallerfanger mit den 27 weiteren Mitgliedern des Männerchors Diefflen 1874 und ihrem Leiter Stephan Langenfeld im Gemeindehaus, um stetig an ihrem Können und Repertoire zu arbeiten. Dieses Jahr legen sie bei den Proben jedoch besonders viel Kraft in ihre tiefen und hellen Stimmen, denn beim Verein steht ein großer Geburtstag an: