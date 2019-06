Festakt : Musik, Theater, Karneval unter einem Dach

Info

Am 22. März 1969 wurde die Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft kulturtreibender Vereine“ (AKV) in Dillingen beschlossen. Die Gründung selbst wurde genau zwei Monate später am 22. Mai 1969 von sieben Vereinen vollzogen. 1970 kamen nach der Eingemeindung des Stadtteils die Dieffler Kulturvereine dazu.

Die 20 Mitgliedsvereine der AKV sind: Kirchenchor St. Cäcilia Diefflen, Kirchenchor Chorklang St. Maximin Pachten, Chorgemeinschaft Musica Sacra (Hl. Sakrament/Maria Trost), Männerchor 1874 Diefflen, Der andere Chor, Sängervereinigung Concordia Pachten, Madrigalchor Dillingen; Zupforchester Pachten, Mandolinen- und Gitarrenchor Dillingen, Musikverein Piano Forte Diefflen, Musikverein Pachten, Ev. Posaunenchor, Max Music e. V.;

Kath. Laienbühne Dillingen, Volksbühne Pachten, Gruppo Teatro „Conca d’oro“, Theaterverein Wort-spiel; KK Salokinesen, KV Päther Dickkäpp,KG Dieffler Hännes’cher.

Die nächsten Veranstaltungen sind die Sommer Serenade am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr im Stadtpark mit Päther Dickkäpp, Kath. Laienbühne, Kirchenchor St. Cäcilia Diefflen, Zupforchester Pachten, Der andere Chor; das Musical „Zorro“ am 28. September, 19 Uhr und 29. September, 17 Uhr in der Stadthalle als Zusammenarbeit aller AKV-Mitgliedsvereine.