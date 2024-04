Mehr als 100 Ausbildungsplätze jährlich Ein Tag Azubi bei Dillinger und Saarstahl – junge Menschen testen Berufe (mit Fotosstrecke)

Eine berufliche Ausbildung zu absolvieren, erscheint immer mehr jungen Menschen wieder als guter Weg in die berufliche Karriere. Neben dem Studium verspricht die Berufsausbildung heute wieder sichere Anschlussbeschäftigungen aufgrund des überall vorherrschenden Fachkräftemangels und folglich auch einen frühen Eintritt in bezahlte Beschäftigungsverhältnisse. Man verdient früher Geld als über den Weg zur Uni, und dank vieler Weiterbildungsmöglichkeiten wird man am Ende auch nicht mehr zwingend schlechter bezahlt.