Betroffene hofft auf Zeugen : Unbekannte beschmieren Holzzaun in Dillingen mit Farbe

Die Katze war das sicher nicht: Unbekannte haben diesen Zaun in der Frankfurter Straße in Dillingen mit Farbe besprüht. Foto: Anne Nanninga

Dillingen Es ist keine schöne Überraschung, die die Dillingerin Anne Nanninga am Mittwoch erleben musste. Nicht nur wurde bei ihr in der Vergangenheit schon mehrfach eingebrochen, jetzt wurde auch noch der Gartenzaun ihres Hauses in der Frankfurter Straße in Mitleidenschaft gezogen.

Unbekannte hatten diesen komplett mit weißer und grüner Farbe besprüht, wie sie unserer Zeitung am Telefon schildert. Die Polizei in Saarlouis bestätigte den Vorfall. Laut Nanninga habe eine Nachbarin beim Spazierengehen mit ihrem Hund die Schmierereien am Zaun zuerst bemerkt und sie gleich darauf aufmerksam gemacht. Daraufhin habe sie die Polizei alarmiert, die die Schäden am Zaun dokumentierte.

Der oder die Täte müssen entweder am späten Dienstagabend, 8. Juni, oder in der Nacht zugeschlagen haben, vermutet Nanninga. Zuvor sei der Zaun laut ihren Nachbarn noch völlig in Ordnung gewesen. „So etwas kommt so selten vor hier auf der Pachtener Heide“, klagt die Dillingerin, die nun auf mögliche Zeugen hofft. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit möchten Nanninga und ihr Mann zudem ihre Mitmenschen sensibilisieren. Schließlich sei es „wichtig in der Nachbarschaft aufeinander aufzupassen“, findet Nanninga.