Mehr Platz für Gastronomen in Dillingen : Ab Donnerstag Sperrungen für die Außengastronomie

Mehr Platz für Gastronomen in Dillingen

Gute Nachrichten: Mehr Platz für die Gastronomen im Außenbereich in Dillingen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Dillingen Gastronomen können aufatmen: Die Stadt Dillingen ermöglicht, dass die Außenbereiche erweitert werden. Zumindest an drei Tagen am Abend.

Wie die Stadtverwaltung Dillingen bereits angekündigt hatte, wird sie den Gastronomen der Hüttenwerkstraße in Dillingen und rund um den Marktplatz in Pachten temporäre Straßensperrungen einrichten, um ihnen die Gelegenheit zu bieten, ihre Außenterrassen zu erweitern. Die Sperrungen werden ab sofort donnerstags, freitags und samstags jeweils von 18 bis 23 Uhr eingerichtet.

In Pachten werden gesperrt: die Friedrichstraße zwischen Bahnhofstraße und Einfahrt Kirchplatz Pachten, sowie Teilbereiche der Wilhelmstraße mit dem Abschnitt zwischen Maximinstraße und Jakobstraße. In der Innenstadt wird die Hüttenwerkstraße gesperrt. Dort ließ die Stadt Poller installieren, um die Straße während den Sperrzeiten abzusichern. „Zudem werden wir bei Nachfrage von Gastronomen prüfen, ob wir temporäre Sperrungen auch in anderen verkehrsberuhigten Bereichen zulassen können“, erklärt Bürgermeister Franz-Josef Berg.