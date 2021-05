Serie Vor Jahr und Tag : Neue Rettungswache Dillingen startbereit

Der lang gestreckte Garagentrakt der neuen Rettungswache Dillingen hat eine zweigeschossige Halle für Waschen und Desinfizieren. Foto: az

Saarlouis Aber: In Betrieb geht das Gebäude an der Hüttenwerkstraße laut Planung erst am 1. Juli dieses Jahres.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johannes Bodwing

Begonnen hatte es vor etwas mehr als einem Jahr zwischen Saarlouiser Straße und DRK-Gästehaus. Der traditionelle Spatenstich war damals Corona zum Opfer gefallen. Aber die Bauarbeiten liefen zügig auf dem rund 1500 Quadratmeter großen Baugrundstück. Dieses hat die Stadt in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Für 50 Jahre und gültig ab Ende 2020.

Das Gebäude liegt nur zirka 100 Meter vom Roten Platz an der Hüttenwerkstraße entfernt. Über die Saarlouiser Straße besteht eine direkte Zu- und Abfahrt sowohl für Einsätze im Stadtzentrum als auch für die schnelle Anbindung an die Stadtteile. Die Kosten sind mit 1,84 Millionen Euro veranschlagt. Dafür entstand auch ein lang gestreckter Neubau für die Fahrzeuge. Dieser Garagentrakt ist für vier Einsatzfahrzeuge ausgelegt. Dem schließt sich im Westen eine zweigeschossige Halle für getrennte Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten an.

Im Erdgeschoss sind Sozial-, Umkleide- und Büroräume untergebracht. Ruheräume und ein Schulungsraum befinden sich im Obergeschoss. Der Neubau erfüllt alle technischen und funktionalen Anforderungen an eine moderne Rettungswache. Damit ersetzt er die bisherige jetzt nicht mehr zeitgemäße Rettungswache in der Dr.-Prior-Straße.

An der bisherigen Rettungswache Dillingen waren zur Bauzeit ein Rettungswagen, zwei Krankentransportwagen und zwei Sonderfahrzeuge für rettungsdienstliche Versorgung in der Region stationiert. Sie fuhren jährlich über 7500 Einsätze. Die Räumlichkeiten am alten Standort sollen weiterhin für Aktivitäten wie Jugendrotkreuz, Kleiderkammer und Katastrophenschutz genutzt werden.

Zu den Kosten für den Neubau trägt der ZRF, Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, 25 Prozent bei, das Land ebenfalls. Weitere Kosten müssen über Leistungsentgelte von den Krankenkassen getragen werden. Bauträger der neuen Rettungswache ist die RDS GmbH, ein Tochterunternehmen des ZRF und der im Rettungsdienst beteiligten Hilfsorganisationen im Saarland.

So berichtete die SZ am 13. Mai 2020. Foto: SZ