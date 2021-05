VHS-Kurs Online-Kurs: Regieren in unsicheren Zeiten : Kostenloser Vortrag: Was kommt nach Merkel?

Nach 16 Jahren im Amt, geht Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommer 2021. Wie geht es gerade in den schwierigen Pandemie-Zeiten weiter? Foto: AP/John MacDougall

Dillingen Einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema „Regieren in unsicheren Zeiten: Was kommt nach Merkel?“ bietet die VHS Dillingen am Dienstag, 25. Mai, von 19.30 bis 21 Uhr, an. Referenten sind Constanze von Bullion und Nico Fried, beide arbeiten in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung.

Nach 16 Jahren Kanzlerschaft geht Angela Merkel im Sommer 2021, mitten in national wie international schwierigen Zeiten. Gerade jetzt, zum ersten Mal seit 1949, können die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Bundestagswahl nicht über einen Amtsinhaber urteilen. Und erstmals könnte es auf Bundesebene eine Koalition aus Union und Grünen geben, verbunden mit der Frage: Wie lange würde das halten? Wer auch immer auf Merkel folgt, muss eine Regierung zustande bringen, die vor größten Herausforderungen steht. Die Pandemie und deren soziale und wirtschaftliche Folgen werden Deutschland und die Welt noch lange beschäftigen; eine gesellschaftliche Spaltung muss verhindert werden; und der Klimawandel erfordert nicht nur einen Umbau der Wirtschaft, sondern fordert alle heraus.