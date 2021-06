Wegen Corona : Dillinger Firmenlauf fällt auch dieses Jahr aus

Der Dillinger Firmenlauf fällt auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Foto: Rolf Ruppenthal

Dillingen Schlechte Nachrichten für die Freunde des Dillinger Firmenlaufs: Auch die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Das teilte der Veranstalter B2Run mit. Der Lauf war eigentlich für den 14. September vorgesehen.

Insgesamt sagte B2Run 15 seiner 17 für dieses Jahr in Deutschland geplanten Veranstaltungen ab. Darunter auch den Firmenlauf in Kaiserslautern. Nur die Läufe in München und Köln sollen stattfinden. „Obwohl sich die Lage inzwischen im Saarland sowie bundesweit etwas entspannt hat, benötigt ein Event dieser Größenordnung einen organisatorischen Mindestvorlauf, um es verlässlich planen und durchführen zu können“, erklärte der Veranstalter. Angesicht der immer noch vorhandenen „zahlreichen pandemiebedingten Unwägbarkeiten“ sehe man sich daher gezwungen, den Lauf wie schon im Vorjahr abzusagen, teilte B2Run mit.