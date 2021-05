Unterstützung für die Gastronomie in der Stadt : FDP Dillingen möchte mehr Außenbestuhlung

Dillingen Die FDP Dillingen hat eine erneute Ausweitung der Außenbestuhlung für die Dillinger Gastronomie gefordert. Der Ortsvorsitzende Helge Lorenz erklärte, viele Gaststätten hätten kaum eigene Flächen für eine Außenbestuhlung.

Die Straßensperren an den Wochenenden hätten sich im letzten Jahr für viele Gastwirte als Erfolg gezeigt. Lorenz weiter: „Wo dies von den Gastwirten gewünscht ist, sollte die Stadt wieder die Straße am Wochenende sperren. Aber auch für die anderen Dillinger Gastwirte sollten Lösungen gesucht werden, um ihr Angebot auszuweiten.“

Dies hat die Stadt Dillingen auch vor, erklärte sie auf Anfrage: Ähnlich wie 2020 will sie den Gastronomen der Hüttenwerkstraße in Dillingen und rund um den Marktplatz in Pachten durch temporäre Straßensperrungen die Möglichkeit bieten, ihre Außengastronomie zu erweitern. Um die Hüttenwerkstraße grundsätzlich bei Veranstaltungen besser abzusichern, werden aktuell in den drei Einmündungsbereichen Poller installiert. Nach den von der Landesregierung ankündigten Lockerungen ab kommender Woche, könnten auch die temporären Straßensperrungen umgesetzt werden. „Wir werden mit den Gastronomen Kontakt aufnehmen und eine Abfrage starten. Außerdem können wir bei Bedarf prüfen, ob temporäre Sperrungen auch in anderen verkehrsberuhigten Bereichen möglich sind“, erklärte Bürgermeister Franz-Josef Berg.