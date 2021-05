Geschäftsführer gibt sein Amt ab : Wechsel beim größten Kita-Träger im Saarland

Dillingen Nach 21 Jahren kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Katholischen Kita gGmbH. Geschäftsführer Thomas Schmitz gibt sein Amt an Nachfolgerin Judith Kost ab.

Nach fast 21 Jahren als pädagogisch-theologischer Geschäftsführer der Katholischen KiTa gGmbH Saarland übergibt Thomas Schmitz zum 1. Juni die Leitung an seine Nachfolgerin Judith Kost. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Rainer Borens stand der 64-Jährige seit der Gründung der Kita gGmbH am 1. August 2000 an der Spitze des inzwischen größten saarländischen Kita-Trägers.