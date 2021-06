Besonderes Erlebnis für Jugendfußballer : Training mit zwei echten Pokal-Helden

Dillingen Großer Tag für 20 Jugendfußballer der JSG Dillingen. Lange mussten sie auf ihr Hobby verzichten. Nun ging es wieder los – und dann gleich mit einem Knaller. Die FCS-Profis Daniel Batz und Sebastian Jacob trainierte mit den Kindern.

„Herr Batz, darf ich Sie mal etwas fragen?“, sagt der zehnjährige Joshua Fechler nach seinem bislang tollsten Torwart-Training – mit der Nummer eins des 1. FC Saarbrücken, Daniel Batz. „Na klar, schieß los“, antwortet Batz. „Was ging Ihnen denn eigentlich durch den Kopf, als sie im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf fünf Elfmeter in einem Spiel gehalten haben?“, fragt Joshua. Batz lacht. „In diesen Momenten denkt man nicht viel nach. Man versucht einfach abzurufen, was man über Jahre gelernt hat. Das wirst du irgendwann auch mal erfahren“, sagt Batz.

Anschließend zeigt der Saarbrücker Torhüter fünf jungen Nachwuchs-Tormännern noch ein paar Tricks – und alle dürfen einmal einen Elfmeter gegen Daniel Batz schießen. „Das war ein super Training und eine super Erfahrung. Am liebsten würde ich auch Fußballprofi werden“, sagt Joshua Fechler, der in der E-Jugend des VfB Dillingen im Tor steht.

Auf der anderen Spielhälfte des Kunstrasens an der Papiermühle in Dillingen ging es zum gleichen Zeitpunkt noch richtig zur Sache. Dort gab FCS-Stürmer Sebastian Jacob Anweisungen zum richtigen Pass-Spiel – und 15 Kinder führten die Übungen mit großer Begeisterung aus. „Das Training mit den Kindern macht richtig Spaß. Es sind keine schwierigen Übungen, aber wie konzentriert die Kinder sind, ist wirklich erstaunlich“, wunderte sich der FCS-Stürmer.

Komplettiert wurde das Trainerteam von FCS-Nachwuchsprofi Luca Kerber und Sammer Mozain, dem Trainer der zweiten Saarbrücker Mannschaft. Phil Landry ist acht Jahre alt, spielt beim SV Fraulautern – und war in der Trainingsgruppe von Sebastian Jacob. „Das war super. Wir haben auch Konter trainiert. Vielleicht können wir das im nächsten Spiel mal einsetzen“, sagt der junge Kicker. Insgesamt waren alle Kinder richtig glücklich beim Kicken. Nicht nur weil die Profis dabei waren. „Wir konnten wegen Corona so lange kein Fußball mehr spielen. Die Zeit hat richtig genervt“, erklärt der neunjährige Norde Dörholt.

Der Spaß sprang auch auf die Profis über. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder freuen. Als wir so alt waren, hatten wir diese Möglichkeiten nicht. Deshalb bin ich für solche Projekte immer zu haben“, sagt Daniel Batz. Ähnlich sieht es auch Luca Kerber. „Hier sind Kinder dabei, die ja nur gerade mal sieben Jahre jünger sind als ich. Ich kann mir vorstellen, was für eine tolle Erfahrung das für die Kinder ist. Ich hatte diese Möglichkeit in der Jugend auch nicht“, sagt der 19-Jährige.