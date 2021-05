Auto in Erbach beschädigt : Polizei sucht nach Zeugen

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Samstag wurde auf dem Parkplatz-Gelände unmittelbar vor der Jet-Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Erbach in der Zeit zwischen 5.30 und 13.30 Uhr ein weißer Pkw der Marke Mini mit Homburger Kennzeichen beschädigt.

Hierbei hat der bislang unbekannte Täter mit einem Gegenstand gewaltsam auf die Fahrertür des betreffenden Pkw eingewirkt, wie die Polizei mitteilt. Hierdurch entstand an dem Wagen ein höherer Sachschaden.