Wer tut so etwas? Seit kurzer Zeit beschäftigt eine Brandserie, bei der gezielt Mobilfunk- und Interneteinrichtungen ausgewählt werden, die Polizei und Feuerwehr im Landkreis Saarlouis. Erst vor wenigen Tagen gab es einen Brand am Sendemast an der Straßenmeisterei Schwarzenholz. Foto: BeckerBredel