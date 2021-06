Polizei ermittelt : Gleich drei mutmaßliche Anschläge auf Handymasten im Kreis Saarlouis

Ensdorf/ Schwarzenholz/ Hülzweiler Neben Brandermittlern hat die Polizei auch die Staatsschutzabteilung mit Ermittlungen beauftragt.

In den vergangenen Tagen gab es gleich drei Brände an Sendemästen im Kreis Saarlouis. So rückte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zu Bränden sowohl am Saarpolygon in Ensdorf (wir berichteten) als auch zu einem Mast auf dem Gelände der Autobahnmeisterei in Schwarzenholz aus. Zudem soll es auch einen ähnlichen Brand in der Nähe des Umspannwerkes an der A 8 bei Hülzweiler gegeben haben. Hier ist der Zeitpunkt des Brandes allerdings unklar.