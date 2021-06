Neuer Fall an Grundschule in Bous : Corona-Inzidenz im Landkreis Saarlouis steigt wieder leicht an

Kreis Saarlouis Am Dienstag wurden in der Region wieder mehr Neuinfektionen verzeichnet. Auch an einer Grundschule in Bous wurde eine Person positiv auf das Virus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Saarlouis ist nach dem Wochenende wieder merklich angestiegen. 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus und einen Inzidenz-Wert von 39,67 meldete das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. Am Montag hatte der Wert noch bei 31,94 gelegen.

Derzeit sind 140 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, 30 weniger als noch am Montag. Die meisten neuen Fälle wurden aus Saarwellingen gemeldet (fünf), gefolgt von Saarlouis (vier), Schwalbach, Rehlingen-Siersburg und Wadgassen (jeweils zwei). Bous, Dillingen und Nalbach meldeten jeweils einen neuen Fall.

Zudem wurde eine Person an der Grundschule in Bous positiv auf das Virus getestet. Da es in diesem Fall aber keine weiteren Kontaktpersonen gab, musste für niemanden zusätzlich eine Quarantäne angeordnet werden.