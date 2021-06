Sorge über Entwicklung der Kinderbetreuung : SPD und CDU fordern Erhalt von Kita in Gresaubach

Für das Bistum Trier offenbar zu teuer: Die Kita in Gresaubach. Foto: Dieter Lorig

Schmelz Sowohl die Sozialdemokraten in Schmelz, als auch die Lebacher Christdemokraten kritisieren die Pläne des Bistums Trier, welches sich aus der Finanzierung der Kindertagesstätte zurückziehen will.

Ein Schwerpunkt der politischen Arbeit des SPD-Gemeindeverbandes und der SPD-Gemeinderatsfraktion ist die Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder und den damit notwendigen weiteren Ausbau der Kindertagesstätten in der Gemeinde Schmelz. Dies geht aus einer Pressemitteilung der SPD Schmelz hervor, in der es weiter heißt: „Dies geht einher mit der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher hat die SPD-Fraktion im vergangenen Jahr bereits den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens im Ortsteil Schmelz auf den Weg gebracht, um diesem Anspruch einer sozialen Politik für die Familien gerecht zu werden.“ Mit Besorgnis sei allerdings der Artikel in der Saarbrücker Zeitung vom 17. Mai 2021 bezüglich der Ankündigung des Bistums Trier zum Rückzug aus der Kita in Gresaubach zur Kenntnis genommen worden, nach dem die dortige Einrichtung offenbar ausschließlich aus Kostengründen aufgegeben werden soll.

Lesen Sie auch Bistum Trier stellt Finanzierung für Sanierung ein : Steht die Kita in Gresaubach vor dem Aus?

Diese Entscheidung sehe man bei der SPD in Schmelz sehr kritisch. Das Bistum entziehe sich seiner kirchlichen und sozialen Verantwortung nur aus Kostengründen und bürde der Stadt Lebach damit den Betrieb einer zusätzlichen Einrichtung auf. Dass Kommunen und Städte ebenso — wie offensichtlich das Bistum auch — defizitäre Haushaltsstrukturen haben, spiele hierbei keine Rolle. Der SPD-Gemeindeverband Schmelz appelliert daher an das Bistum Trier die Entscheidung zum Kindergarten Gresaubach zu überdenken und erwartet zudem ein klares Bekenntnis des Bistums zu den beiden katholischen Kindertageseinrichtungen in Außen (Kinderhaus St. Josef) und Hüttersdorf (Kita Kreuzerhöhung) bezüglich einer verlässlichen, frühkindlichen Betreuung durch die KiTa gGmbH unter Beibehaltung der Gebäudeträgerschaft. Die beiden Einrichtungen gehören neben der Kita Gresaubach allesamt zur Pfarreiengemeinschaft Schmelz.