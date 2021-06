St Wendel : Fünf neue Corona-Fälle im Landkreis

St Wendel Gesundheitsamt St. Wendel meldet fünf nachgewiesene Neu-Infektionen am Dienstag.

Das St. Wendeler Gesundheitsamt hat am Dienstag fünf Neuinfektionen bekannt gegeben. Die Betroffenen leben in den Kommunen Namborn (1), Nohfelden (1), Tholey (1) und St. Wendel (2). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt aktuell bei 46,13 (Vortag: 51,90). Für die Notbremse gelten die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Dieses gibt für den Landkreis den Wert 51,7 (Stand: 1. Juni, 3 Uhr) an.