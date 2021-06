Corona-Zahlen von Dienstag : Drei neue Corona-Fälle und 14 Genesene im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Drei neue Corona-Fälle wurden am Dienstag registriert. Die Inzidenz ist unter 20 gesunken.

Das Landratsamt hat am Dienstag drei weitere Corona-Fälle im Grünen Kreis registriert. Ein Betroffener lebt in Mettlach, zwei leben in Perl. Außerdem gelten 14 weitere Menschen als genesen: sechs aus Losheim am See, fünf aus Merzig, zwei aus Mettlach und einer aus Perl. Wie das Landratsamt außerdem mitteilt, wurden drei neue Mutationen der britischen Variante nachgewiesen.

Demnach sind derzeit 63 Menschen im Kreis Merzig-Wadern mit Corona infiziert. 17 Betroffene leben in Merzig, 13 in Losheim am See, zehn in Mettlach, neun in Beckingen und jeweils sieben in Perl sowie Wadern. In 62 Fällen wurde laut Landkreis eine Mutation nachgewiesen, wobei es sich sechsmal um die südafrikanische und 56 Mal um die britische Variante handelt.