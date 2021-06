Vor einem Jahr fiel der Glockenturm von St. Pius : Wo die Kirche stand, toben künftig Kinder

So berichtete die SZ am 15. Mai 2020. Foto: SZ

Saarwellingen Vor einem Jahr fiel der Glockenturm von St. Pius. Nach dem Abriss der Saarwellinger Kirche plant die Lebenshilfe Saarlouis auf dem Areal einen inklusiven Kindergarten.

Spektakulär war das Ende von St. Pius in Saarwellingen. Vor rund einem Jahr wurde der Glockenturm aus Backsteinen gesprengt. Anfang Oktober 2019 hatte der letzte Gottesdienst in St. Pius stattgefunden. Sie war die zweite Kirche in Saarwellingen. Seitdem steht dort nur noch St. Blasius und Martinus nahe dem Zentrum.

Alles andere war zu großen Schutthaufen geworden. Darunter auch Pfarrhaus und Pfarrheim. Teile der Kirche, wie einige Glasfenster, Statuen und Orgel, blieben erhalten. Sie stehen zum Teil in Privathäusern oder an anderen Kirchenstandorten.

St. Pius existierte insgesamt rund 60 Jahre lang, an der Bahnhofstraße am nördlichen Ortsrand von Saarwellingen. Im Laufe der Zeit waren die sinkenden Besucherzahlen zum Problem geworden und kostenaufwändige Reparaturen.

Die Lebenshilfe Saarlouis hatte Gelände und Gebäude aufgekauft. Sie plant am Standort einen inklusiven Kindergarten. Denn in der Nähe steht bereits das „Erich-Pohl-Haus“ und das „Wohnhaus Wald“. In diesem Bereich wird die Lebenshilfe eine Konzentration sozialer Einrichtungen vornehmen. Am frei gewordenen Platz der Pfarrkirche St. Pius sollen künftig Kinder mit und ohne Behinderung betreut werden.