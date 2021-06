Apropos-Kolumen aus Saarlouis : Unseren Vorkostern hat es gemundet

Sind die Saarlouiser die wahren Gourmets im Lande? Dies offenbaren die neuesten kulinarischen Entwicklungen in der heimlichen Hauptstadt abermals: Was in Saarbrücken bestens läuft, könnte vielleicht auch im wählerischen Saarlouis funktionieren.

So ist schon vor einiger Zeit, probeweise in der Marktbude, aber nun wohl längerfristig eine beliebte Bäckerei aus Saarbrücken sesshaft geworden; das Eis einer gefragten Manufaktur aus der Landeshauptstadt wird nun ebenfalls in Saarlouis frisch aus der Waffel angeboten. Die Diskussion um eine freigewordene Marktbude haben viele mitverfolgt: auch hier zieht nun in Kürze eine Wurstbraterei mit klassischem und veganem Angebot ein, die in Saarbrücken schon gut läuft.