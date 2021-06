Start in den Schwimmbadsommer : Freibäder im Kreis starten die Badesaison

Bis auf weiteres geschlossen bleiben die Freibäder im Kreis Saarlouis. Geplante Öffnungen im Mai wie hier in Dillingen mussten wegen der dritten Corona-Welle auf noch unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Hoffnungen richten sich nun auf Pfingsten. Archivfoto: Axel Künkeler Foto: Axel Künkeler

Dillingen/Ensdorf/Wallerfangen Corona zum Trotz wollen die Freibäder in Dillingen, Ensdorf und Wallerfangen in diesem Sommer öffnen. In Wallerfangen kann man zum ersten mal seit 2019 wieder schwimmen.

Das Dillinger Freibad startet am Montag, 14. Juni, um 8 Uhr in die Badesaison. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird das Bad zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen in zwei Zeitzonen geöffnet: von 8 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr. Dazwischen werde das Bad zur Reinigung und Desinfektion jeweils für eine Stunde geschlossen.

Am Eingang, an den Kassen sowie in allen geschlossenen Räumen sei das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske erforderlich. Der Einlass könne nur gewährt werden, wenn ein negativer Corona-Schnelltest vorliegt, der nicht älter als 24 Stunden ist. Für Menschen, die bereits den vollen Impfschutz erhalten haben oder einen Genesungsnachweis vorlegen können, entfalle die Testpflicht. Kinder unter zehn Jahren dürften nur in Begleitung von Erwachsenen ins Bad.

Eintrittskarten sind über Ticket-Regional erhältlich, außerdem an der Kasse des Freibades gegen Barzahlung zwischen 8 und 9 Uhr zu kaufen geben, gültig für das erste Zeitfenster des aktuellen Tages. Zusätzlich werde in der Seniorenbegegnungsstätte des Rathauses montags bis freitags, jeweils von 8 bis 10 Uhr, der Erwerb von Tickets ebenfalls gegen Barzahlung möglich sein.

Der Gastronomiebetrieb könne nur eingeschränkt geöffnet werden. Das Kinderplanschbecken bleibe vorerst geschlossen. Das Schwimmerbecken, das Springerbecken und das Nichtschwimmerbecken werden mit wenigen Einschränkungen nutzbar sein. So bleiben in diesem Sommer die Bodenblubber und die Luftsprudelliegen im Nichtschwimmerbecken gesperrt. Genutzt werden können in diesem Jahr hingegen die beiden Rutschen, der Wasserpilz, die Wasserkanone, zwei Schwallduschen, die Unterwassermassagedüsen sowie das Ein-Meter- und das Drei-Meter-Sprungbrett. Das Schwimmerbecken wird in vier abgetrennte Schwimmbahnen eingeteilt.

Zu allen Schwimmzeiten haben weiterhin Inhaber einer noch gültigen Kombikarte – nach automatischer Registrierung am Eingangsbereich – Zutritt. Es werden ausschließlich Einzeltickets angeboten. Zwölferkarten und Saisonkarten sind dieses Jahr nicht erhältlich.

Eintrittspreise: Einzelticket Erwachsene: vier Euro, Einzelticket ermäßigt: zwei Euro; Einzelticket Familienkarte: neun Euro, Kinder unter sieben Jahren: frei.

Eintrittskarten über die Ticket-regional, Tel. (06 51) 9 79 07 77.

Das Ensdorfer Freibad startet ebenfalls am Montag, 14. Juni, 10 Uhr in die Badesaison. Das teilt Bürgermeister Jörg Wilhelmy mit. Der Schwimmbetrieb wurde nach Mitteilung des Verwaltungschefs im Großen und Ganzen wie im vergangenen Jahr organisiert. Neu sei, dass das Bad in dieser Saison durchgehend für alle Badegäste öffne und die Besucherzahl auf 1000 beschränkt sei. Das Ticketsystem biete auch die Möglichkeit, sich beim Verlassen des Schwimmbads vor 18 Uhr nochmal auszuchecken, um somit anderen Badegästen freie Plätze zu ermöglichen.

Die Voraussetzungen für den Einlass sind dieselben wie in Dillingen: Es muss ein Corona-Negativ-Test (nicht älter als 24 Stunden) vorgelegt werden, vollständig Geimpfte sind ebenso wie Genesene von der Test-Nachweispflicht befreit. Kinder unter sieben Jahre benötigen keinen Nachweis.

Wie im vergangenen Jahr ist für den Zugang ein Online-Ticket nötig. Für Badegäste, die nicht online buchen können oder wollen, hat die Gemeindeverwaltung eine Servicestelle im Rathaus eingerichtet. Die ist während der Woche von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr besetzt.

Weitere Einzelheiten auf der Internetseite der Gemeinde Ensdorf:

Erstmals seit 2019 öffnet das Freibad Wallerfangen wieder, und zwar voraussichtlich am Freitag, 18. Juni. Wie die Gemeinde Wallerfangen mitteilt, hat sie für die Saison ein Hygienekonzept angepasst an die derzeitige Corona-Verordnung erarbeitet, das eine Öffnung ermöglicht. Im Sommer 2020 blieb das Freibad Wallerfangen, nach längerer Diskussion und Beschluss des Gemeinderates, geschlossen, stattdessen wurden erste Maßnahmen zur Sanierung angegangen (die SZ berichtete).

Auch in Wallerfangen gibt es Eintrittskarten fast nur per Online-Buchungen. Einzige Ausnahme: Tickets lassen sich auch gegen Barzahlung im Rathaus Wallerfangen buchen. Allerdings bittet die Verwaltung darum, dieses Angebot nur in Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen.

Die Eintrittspreise in dieser Saison betragen für Erwachsene drei Euro und für Kinder ab sechs Jahren 1,50 Euro. Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt. Familien- oder Saisonkarten werden laut Gemeinde nicht angeboten.

Die Öffnungszeiten sind: Dienstag bis Sonntag von elf bis 19 Uhr. In den Sommerferien: Dienstag bis Donnerstag von elf bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag von elf bis 20 Uhr. Montags ist das Freibad geschlossen.

Die Eintrittskarten gibt es unter folgender Adresse:

Das Freibad in Wallerfangen blieb im vergangenen Jahr geschlossen. Die Gemeinde hat hier in der Zwischenzeit einiges investiert. Foto: BeckerBredel

Das Freibad Dillingen öffnet im Corona-Sommer 2021 mit zwei „Zeit-Slots“. Dazwischen liegt je eine Pause, in der das Bad gereinigt wird. Foto: BeckerBredel