„Weltmeisterschaft“ im Fichten-Weitwurf wegen Corona abgesagt : Diesmal fliegen die Weihnachtsbäume nicht

Weidenthal Die kuriose „Weltmeisterschaft“ in Rheinland-Pfalz ist wegen Corona abgesagt worden.

Die Organisatoren der „Weltmeisterschaft“ im Weihnachtsbaumwerfen in Rheinland-Pfalz haben den für 10. Januar 2021 geplanten Wettstreit wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Es ist eine schwierige und letztlich auch traurige Entscheidung, weil das so genannte Knutfest bei uns eine lange Tradition hat“, sagte Sprecherin Silke Blum vom Veranstalter FC Wacker 1920 Weidenthal. Angesichts der steigenden Zahl von Infizierten sei das Turnier diesmal leider nicht zu verantworten. „Es kommen ja immer viele Menschen zu der überregional beliebten Veranstaltung“, sagte Blum.

Der mehrfache Turniersieger Frank Schwender bezeichnete die Absage als absolut nachvollziehbar. „Es ist schade – aber zur Zeit ist ja leider alles verboten, was Spaß macht“, sagte der 57 Jahre alte Verkaufsleiter aus dem benachbarten Frankeneck. Bei den Damen setzte sich im Januar dieses Jahres die Titelverteidigerin des Vorjahres erneut durch: die Saarländerin Margret Klein-Raber (17,47 Meter) aus Siersburg. Im Januar 2019 war die 56-jährige Physiotherapeutin zum ersten Mal in Weidenthal an den Start gegangen. Und stellte in allen drei Disziplinen neue Einzelrekorde auf.