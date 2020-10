Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeibericht aus dem Regionalverband : Zweimal Alkohol am Steuer

Völklingen Zweimal Alkohol am Steuer: In der Nacht zum Samstag, 17. Oktober, um 2.50 Uhr entdeckten Völklinger Polizisten einen auffällig langsam fahrenden Pkw in Riegelsberg und hielten ihn an. Es stellte sich heraus, dass die 43-jährige Fahrerin über 2 Promille Alkohol im Blut hatte.